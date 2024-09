Cameroun : un convoi humanitaire dans l’Extrême-Nord, suite aux inondations

Ce 19 septembre 2024, Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale est arrivé à l'aéroport international de Maroua-Salak. Il est en route vers Yagoua, où il va ainsi procéder à la supervision des opérations de distribution de ces matériels destinés aux victimes des inondations qui ont touché au moins cinq départements de la région de l’Extrême-Nord.



Il faut rappeler que le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji, accompagné du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea et des responsables administratifs et militaires du Mfoundi, avaient assisté, le 17 septembre dernier au Boulevard du 20 Mai (Yaoundé), au départ d’un convoi humanitaire, en direction du Septentrion.



En effet, il a été mis en route par le couple présidentiel camerounais, afin de venir en aide aux populations en situation de vulnérabilité dans la région de l’Extrême-Nord, suite aux inondations qui y ont causé de nombreux dégâts et des pertes en vies humaines.



Dans la cinquantaine de camions transportant le matériel de première urgence humanitaire mis à disposition par la haute autorité de l’État à l’intention des victimes de ces récentes inondations qui ont dévasté une partie de la région de l’Extrême-Nord, on retrouve des abris provisoires, des matelas, des couvertures, des matelas, des moustiquaires, des denrées alimentaires, des kits sanitaires, et autres utilitaires.



A la suite des inondations enregistrées dans l’Extrême-Nord du Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a procédé ces derniers jours au déblocage de plus de 1,6 milliard de F.CFA pour porter secours aux populations et reconstruire les infrastructures de base détruites par les eaux dans différentes localités.