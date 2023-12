Cameroun : un employé de mairie arrêté en possession d’un drill à Yabassi

Dans la région du Littoral, un agent communal a été arrêté à Yabassi, alors qu'il tentait de vendre un jeune drill.



Il a été appréhendé à la suite d'une opération de coup de poing, menée par les agents de la délégation départementale des Forêts et de la Faune du Nkam, en collaboration avec les éléments de la gendarmerie de Yabassi.



Le trafiquant présumé a déclaré avoir acheté l'animal protégé, auprès d’un braconnier à Banya, un village proche de Yabassi. Les enquêtes préliminaires révèlent qu'il attendait un autre bébé primate qui a malheureusement été tué par les braconniers, lorsqu'ils ont abattu la mère.



Il a été placé en détention provisoire, en attendant d'être jugé, tandis que l'animal a été transporté au zoo de Limbé (région du Sud-Ouest), pour y être mis en quarantaine et y séjourner. Une organisation chargée de l'application de la loi sur la faune sauvage, également connue sous le nom de LAGA, a participé à l'opération.



Le drill est un singe à courte queue, pouvant mesurer jusqu'à 70 cm de long, d'apparence similaire au mandrill, mais dépourvu des couleurs bleu et rouge vives sur le visage, comme chez le mandrill.



On ne trouve le drill que dans l'État de Cross River au Nigeria, dans le Sud-ouest du Cameroun, au sud de la rivière Sanaga, et sur l'île de Bioko, en Guinée équatoriale. Le nombre de drills dans la forêt est en déclin dans toutes les aires de répartition connues depuis des décennies, en raison du braconnage.



Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le drill est l'un des mammifères les plus menacés d'Afrique, et par conséquent, bénéficie de la protection de la loi. L'infraction est punissable en vertu de la loi de 1994 sur les espèces sauvages en vigueur au Cameroun, qui interdit toute détention ou commercialisation illégales de l'animal.