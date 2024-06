Cameroun : un missionnaire Canadien exalté par ses anciens élèves dans un ouvrage

Dans la localité d’Efok (région du Centre), lieu mythique de la religion catholique et de l’enseignement confessionnel au Cameroun, la mémoire du célèbre personnage est restée gravée dans les esprits.



Bien plus, son œuvre missionnaire a porté des fruits dans la vie de plusieurs générations de Camerounais.



Et compte tenu de son immense œuvre d’humaniste d’exception, l’association « Les Amis du Frère Hilaire », à travers les anciens élèves du Collège Jean XXIII, a tenu à rendre un hommage à ce missionnaire d’origine canadienne, qui aura fait preuve de ses grandes capacités pédagogiques.



Cette reconnaissance méritée est contenue dans un ouvrage collectif, « Frère Hilaire Fortin, le missionnaire des nécessiteux », sous la direction du Dr Jean Motsala. Comme en mission, le Canadien est arrivé au Cameroun en 1955, et c’est le 1er septembre 1957 qu’il va fouler le sol d’Efok où il passera 35 ans de ses 37 ans en terre camerounaise.



Durant ces années, il aura marqué de son empreinte, la vie de jeunes Camerounais, aujourd’hui des personnes accomplies au sein de diverses activités socio-professionnelles, et au sein de l’Eglise catholique. Il restera attaché à la terre et à la culture du terroir Eton, jusqu’à sa mort le 11 avril 2013 à la Résidence de La Salle, à l’âge de 91 ans, après une retraite active à Québec (Sainte-Foy).



La préface de l’ouvrage collectif est de Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei (évêque d’Obal), avec à la clé des co-auteurs que sont : Christophe Degaule, Pascal Mani, Robert Evola, Simon Pierre Nyanga, et les Frères Fernando Lambert, Alfred Guillemette et Noël Pruneau.



Le préfacier de l’ouvrage a ainsi remercié les co-auteurs pour cette belle initiative qui survient dans un environnement où les hommages sont rares. Selon l’évêque du diocèse d’Obala, « Nous ne pouvons peut-être pas faire comme le Frère Hilaire, mais nous avons besoin de nouveaux missionnaires des nécessiteux ».



En effet, l’ouvrage qui célèbre la vie, intense, et l’œuvre, incommensurable, du Frère Hilaire, traduit un devoir de gratitude des disciples envers leur Maître. On peut y relever par exemple le texte d'ouverture de Christophe Degaule, l'analyse de Pascal Mani qui exalte « l’homme de foi » et surtout, la leçon de grammaire du bâtisseur du Collège Jean XXIII.



Dans la note de lecture faite à cette occasion, le Pr Joseph Ndzomo Molé relève que le Frère Hilaire Fortin a marqué les co-auteurs sur plusieurs plans. Excellent pédagogue, « le missionnaire des nécessiteux » était un homme d’une grande ouverture d’esprit, et tout aussi un agent économique avisé.