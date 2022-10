Cameroun : un nouveau chef aux commandes du centre de santé de Katoual

Le tout nouveau chef du centre de santé intégré de Katoual s’appelle Jacques Zamba Matakone. Il s’agit d’une localité située dans le département du Diamaré, région de l’Extrême-Nord Cameroun.



La cérémonie de passation de service, présidée par Pierre Nenwala, adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Maroua 1er, s’est déroulée le 16 septembre 2022, dans les locaux du centre. Le nouveau chef du centre, maïeuticien de formation, précédemment en service à l’hôpital de district de Gazawa, localité située dans le même département, remplace à ce poste Mahondé Wakilou, relevé de ses fonctions. Cette décision du ministre de la Santé publique, Malachie Manoauda, a été rendue public le 07 septembre 2022.



En effet, aux sources de cette décision, une visite inattendue du patron de la Santé publique au centre de santé intégré de Katoual le 16 juillet 2022, vers 9 heures. Le constat du ministre de la Santé publique fait ce jour indique que, « l’hôpital n’est pas bien tenu. L’insalubrité et l’absence remarquée et remarquable du personnel n’a pas laissé le ministre indifférent ».



Un constat que le secrétaire général du comité de développement de Katoual, par ailleurs trésorier du comité de gestion du centre de santé intégré, rabat d’un revers de la main. Lors de sa prise de parole, pendant la cérémonie de passation de service, il s’est particulièrement attardé à lister les réalisations du chef de centre relevé de ses fonctions.



D’après Adama Yaouba, « l’argument de l’insalubrité évoqué par le ministre n’est qu’un prétexte pour relever Mahondé Wakilou de ses fonctions ». En termes de réalisations, le secrétaire général du comité de développement de Katoual ne tarie pas d’inspiration. Il déclare que durant deux ans, le désormais ex-chef de centre de santé intégré de Katoual, a amélioré le niveau de propreté des locaux.



Il a non seulement réhabilité les locaux, en construisant des nouveaux bureaux, mais il a transformé le forage qui était à motricité humaine en forage électrique avec pompe émergé, alimenté le centre en énergie solaire, installé un circuit d’alimentation et d’évacuation des eaux, construit un hangar et posé des pavés, construit une fosse à double palier pour incinération des déchets et une fosse à placenta, réfectionné le bloc de maternité et installé des sanitaires.



« Pour nous les membres du comité de développement de Katoual, son limogeage est comme un malheur qui nous arrive. Nous lui souhaitons bon vent », lâche-t-il désespérément. Mais toutefois, tient à préciser Adama Yaouba, « nous accueillons à bras ouverts le nouveau chef et lui demandons tout simplement de beaucoup collaborer et d’être ouvert et d’écouter les besoins des populations que nous sommes ».



Et, Jacques Zamba Matakone n’ignore pas l’ampleur de la tâche qui l’attend. « Voilà pourquoi nous mettrons un accent particulier sur l’humanisation des soins, l’accueil et la propreté afin que la population retrouve sa santé parfaite », promet-il.