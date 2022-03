Cameroun : un nouveau staff pour les Lions Indomptables

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o Fils, a nommé Rigobert Song Bahanag "manager sélectionneur" des Lions Indomptables du Cameroun. La décision de nommer la légende du football africain de 45 ans en remplacement de l'entraîneur portugais Antonio Conceicao qui a guidé le Cameroun vers une troisième place à la CAN TotalEnergies 2021, a été rendue publique le lundi 28 février 2022.



« La Fédération Camerounaise de Football informe le public et la famille du football de la fin du contrat de l'entraineur Antonio Conceicao. Les échéances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un nouveau souffle », a déclaré un communiqué du bureau du président Samuel Eto'o Fils, tandis que la lettre qui a suivi, a révélé le nouveau personnel constitué de sept hommes.



Song, qui a dirigé le Cameroun vers les succès en CAN 2000 et 2002, sera assisté par l'ancien international Simo Augustine en tant qu'entraîneur adjoint. Il est accompagné dans le même rôle par le Français Sébastien Migné.



Raymond Kalla qui a évolué aux côtés de Song au cœur de la défense des Lions Indomptables pendant des années, s'est vu confier le rôle de Team manager, tandis qu'un autre ex-international Souleymanou Hamidou prend la relève en tant qu'entraîneur des gardiens. Fevre Raphaël et Baltaze David rejoignent l'équipe en tant que préparateur physique et analyste vidéo respectivement.



Rigobert Song a précédemment été manager de l'équipe des Lions indomptables, après quoi il a été nommé entraîneur des Lions intermédiaires. Avant sa nomination, il était à la tête de l'équipe olympique du Cameroun, à partir d'octobre 2018 aux côtés de Simo et Kalla dans les mêmes fonctions.



Ci-dessous le nouveau staff :

Manager Sélectionneur : Rigobert Song

Entraîneur sélectionneur adjoint : Sébastien Migné

Responsable d'équipe : Raymond Kalla

Assistant coach : Augustine Simo

Entraîneur des gardiens : Souleymanou Hamidou

Préparateur physique : Fèvre Raphaël

Analyste vidéo : Baltaze David



Song, qui a participé à quatre Coupes du Monde de la FIFA et à sept tournois de la Coupe d'Afrique des Nations, fera face à son premier défi avec les Lions indomptables, lorsqu'ils affronteront les Fennecs d'Algérie lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA.



L'ancien défenseur central de West Ham United et de Liverpool a eu une brillante carrière internationale avec 137 sélections pour le Cameroun.