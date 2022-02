Cameroun : un stade plein à craquer pour la finale de la CAN

Avant le coup d’envoi de cette rencontre opposant les pharaons au lions de la Teranga, le stade d’olembé est quasiment plein. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrick Mosepe, le patron de la Fédération international de football association, Infantine, le premier ministre camerounais, Jhon Nguté, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils et le président camerounais Paul Biya son aux premières loges de la tribune présidentielle pour cette rencontre opposant les deux nations.



Tout a débuté par une parade du couple présidentiel et la revue des troupes pour souhaiter la bienvenue à la communauté internationale ayant répondu présent à ce rendez-vous continental en terre camerounaise. Près de 60.000 personnes y ont pris part.



Le trophée de cette édition a été installé au centre du stade qui accueille les 22 joueurs sur la pelouse. Les artistes et musiciens de différentes nationalités sont à l’honneur pour la cérémonie. L'on peut citer entre autre Daphné du Cameroun, Stanley Enow et bien d’autres.



Malgré sa défaite en demi-finale, le pays des lions indomptables du Cameroun a eu le bronze hier au stade Ahmadou Ahidjo après une remontada de trois buts jusqu’aux tirs aux buts. Le pays vit désormais au rythme de la fermeture de cette messe continentale qui a débuté le 9 janvier dernier.



De nombreux efforts ont été déployés pour la réussite de l'évènement. Le 24 janvier, un mouvement de foule a coûté la vie à huit camerounais et a fait plusieurs blessés. Pour avoir accès au stade, c’est tout un dispositif sanitaire qui a été mis en place pour tester les supporters. Quatre barri§des de sécurité sont installées. Des médecins et infirmiers sont présents pour faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19.