Cameroun : une commission d'enquête suite au décès de supporters dans un stade

Dr. Patrice Motsepe a annoncé qu'il demandera à la Commission d'organisation de la CAF AFCON, qui se réunira ce mercredi, de déplacer le prochain match, qui devait avoir lieu au stade d'Olembe le dimanche 30 janvier 2022, au stade Ahmadou Ahidjo, en attendant le rapport complet d'une commission d'enquête composée de membres de la CAF et du comité d'organisation local.



Une minute de silence sera observée lors des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies pour honorer la mémoire des huit personnes.



"Nous avons le devoir de découvrir exactement ce qui s'est passé et surtout de mettre en place les mesures appropriées pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Lorsque des personnes perdent la vie, nous devons tous être en colère. Nous devons exiger des explications et des garanties que cela ne se reproduira plus jamais", a déclaré Dr. Patrice Motsepe qui a rendu visite aux blessés dans les hôpitaux de Yaoundé.



La CAF prendra contact avec toutes les familles des huit supporters qui ont perdu la vie dans les prochains jours.



Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies se réunira aujourd'hui pour délibérer sur la proposition de calendrier des matchs à venir.