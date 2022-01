Cameroun : une semaine pour la promotion du bilinguisme

Créée le 23 janvier 2017, par la volonté politique du président de la République de rendre dans les faits, le caractère bilingue du Cameroun, dans sa vie publique et le fonctionnement de son administration, la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) mène son action sur le terrain avec efficacité.



Dans le même ordre d’idées, les ministères de l’Education de base et des Enseignements secondaires, célèbrent la 17ème édition de « la Semaine Nationale du Bilinguisme », au titre de l’année scolaire 2022. Cet événement va se dérouler du 31 janvier au 4 février 2022, sur toute l’étendue du territoire national.



Et à l’occasion de la mise en œuvre de cette activité d’intérêt linguistique, culturel et même politique, la CNPBM, sous la houlette de son président, l’ancien Premier ministre (1996-2004), Peter Mafany Musonge, « tient à présenter ses encouragements aux deux départements ministériels concernés par cette autre stratégie payante, de promotion de nos deux langues officielles », dans un communiqué de presse rendu public le 28 janvier 2022. En effet, l’article 12 de la loi du 24 décembre 2019 porte promotion des langues officielles au Cameroun, en attendant le souhait formulé, en faveur de l’instauration par les pouvoirs publics, de la Journée Nationale du Bilinguisme.



Cela étant, la CNPBM saisit l’occasion de la Semaine Nationale du Bilinguisme, « pour exhorter toutes les autres entités privées et publiques qui, au quotidien, célèbrent et promeuvent le bilinguisme, véritable ferment de l’unité nationale, pierre angulaire de la cohésion nationale et ciment du vivre-ensemble, à redoubler d’effort aux fins de contribuer utilement, à la mise en œuvre heureuse de la politique nationale de promotion des langues officielles au Cameroun ».



Au-delà des missions d’écoute dans certaines régions du pays, des descentes ont été effectuées auprès des administrations, pour s’assurer de l’application des dispositions réglementaires portant sur les deux langues officielles du Cameroun, le français et l’anglais.



De même, les membres de la Commission se sont rendus en novembre 2021 à Douala, pour une rencontre avec le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), et les organisations syndicales, quant à l’utilisation des langues officielles sur les produits commerciaux et des étiquettes dans les deux langues.