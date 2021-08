AFRIQUE Cameroun : violence sexuelle contre des femmes dans les zones instables

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 18 Août 2021

Chaque jour, des femmes sont confrontées à la menace de violences sexuelles de la part de civils et d'hommes en uniforme. Entre janvier et mars 2021, l'ONU a recensé 500 cas de viols et d'agressions sexuelles dans les seules régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.



A l'approche du coucher du soleil, les habitants du Sud-Est du Cameroun commencent à tirer un trait sur leur journée. Dans d'autres régions du pays, les travailleurs de 9h à 5h se préparent à quitter le bureau. Quand il est 5 heures, ils ferment et sortent. Cela signifie généralement le début d'un marché nocturne avec des femmes qui vendent de petites marchandises au bord de la route.



Dans les régions du Nord, le commerce n'est pas aussi animé, la violence dans la région a réduit la zone à un afflux de réfugiés, mais les gens essaient de survivre, et pour les femmes, la nuit tombée est beaucoup plus effrayante que le jour. Les Nations-Unies enregistrent régulièrement les cas d’abus. Peu avant le début de la pandémie du Covid-19, elles n’avaient enregistré que 1065 cas, un nombre considéré comme une goutte d'eau dans la mer pour la région. Les femmes et les enfants sont devenus des cibles faciles en raison de la violence permanente et du déplacement des populations dans le pays. Les femmes sont confrontées chaque jour à la menace de violences sexuelles de la part de civils et d'hommes en uniforme. L'anarchie qui règne dans les zones touchées a rendu l'existence des femmes dangereuse, car les agresseurs savent qu'ils peuvent commettre des crimes et rester impunis.



Entre janvier et mars 2021, l'ONU a recensé 500 cas de viols et d'agressions sexuelles dans les seules régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont également enregistré plus de 500 cas de violence basée sur le genre, notamment des mariages forcés impliquant des fillettes. Selon les Nations-Unies, plus de 30 % des cas concernent des enfants. Dans les régions où les droits de l'homme ont été érodés, les femmes souffrent d'une absence totale de droits et sont traitées comme des marchandises à saisir. Nkongho Christ Ayuk, gestionnaire de cas de violence sexiste au sein d'une organisation humanitaire locale appelée "Reach Out", a participé à une enquête sur le sujet parrainée par Aljazeera. Dans une interview sur la situation désastreuse à laquelle les femmes sont confrontées, elle l'a dûment attribuée à l'anarchie dans laquelle l'État s'est développé.



Un défenseur local des droits de l'homme à Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest, qui a demandé à garder l’anonymat, a dit ceci dans l'interview au sujet de la situation avec les hommes en uniforme : "Les filles et les femmes se promènent simplement ; j'en ai été témoin, ma fille en a été témoin, vous voyez simplement les gens en uniforme et ils ont leurs armes avec eux, et ils vous appellent. Vous êtes sans défense, vous avez peur car ils peuvent appuyer sur la gâchette. Alors vous vous approchez d'eux pour entendre ce qu'ils disent et c'est du genre "Oh, tu es belle", ou ils créent un motif en demandant "Où est ta carte d'identité ?" ou quelque chose qui te mettra avec eux et ils te coincent- ils font ce qu'ils veulent de toi".



Un cas d'abus de pouvoir et de sentiment de danger, même en présence des personnes censées les protéger. Le problème ne se limite pas seulement aux régions du pays en proie à l'instabilité, mais il est très répandu dans l’ensemble de ces zones. Il est vraiment grave et ne cesse de croître, malgré les efforts des autorités et des agences comme l'ONU et d'autres ONG. Une solution suggérée serait de poursuivre le rétablissement de la paix et ensuite de l'état de droit afin que les délinquants puissent être traduits en justice de manière adéquate. La sécurité des femmes dans la société est primordiale et devrait être assurée par tous les moyens régaliens quelles que soient les circonstances.







