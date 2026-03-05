Alwihda Info
AFRIQUE

Campagne présidentielle : forte mobilisation du MRC à Kinkala après Pointe Noire


Alwihda Info | Par Darwin NICK - 5 Mars 2026


La ville de Kinkala a vibré, le mardi, 03 mars 2026, au rythme de la campagne présidentielle de Denis Sassou N’Guesso, portée par une mobilisation impressionnante du Mouvement Républicain Congolais (MRC). Après Pointe-Noire, le parti a déployé une véritable armée de militants, cadres et sympathisants pour assurer une présence massive et coordonnée.


Ce meeting s’est tenu dans une ambiance de ferveur politique, rassemblant une grande partie des militants et sympathisants du Mouvement Républicain Congolais (MRC), fidèle allié de la candidature du président sortant. La mobilisation du MRC à Kinkala intervient quelques jours après la première grande concentration de partisans à Pointe Noire, capitale économique du pays, où déjà les jeunes, militants et populations avaient massivement répondu à l’appel du candidat.

À Kinkala, la mobilisation a été notamment axée sur la paix, le développement agricole, l’éducation et l’avenir de la jeunesse du Pool, une région considérée stratégique pour son rôle agricole et son potentiel économique. Denis Sassou N’Guesso a réaffirmé sa volonté de poursuivre la modernisation des zones rurales, l’amélioration des infrastructures scolaires et l’accompagnement des jeunes vers l’entrepreneuriat.

Les responsables locaux du MRC ont salué l’important turnout de la population et ont appelé à maintenir cet élan jusqu’au 15 mars, date du scrutin présidentiel. Selon eux, la forte mobilisation populaire à Kinkala illustre la confiance continue de la population dans le projet de société du président candidat et son programme intitulé « Accélérons de la marche vers le développement ».

Cette forte mobilisation illustre non seulement la puissance organisationnelle du MRC, mais aussi sa détermination à jouer un rôle décisif dans la campagne. La ville de Kinkala a ainsi été le théâtre d’un véritable succès populaire, confirmant le rôle central du parti dans la consolidation du soutien à Denis Sassou N’Guesso pour le scrutin à venir.

Alors que la campagne se déroule dans un climat globalement calme et pacifique, les observateurs soulignent que ces deux rassemblements successifs : à Pointe Noire puis à Kinkala, témoignent d’une dynamique soutenue en faveur de Sassou N’Guesso, qui cherche à mobiliser tous les segments de l’électorat pour assurer une victoire dès le premier tour.

La forte présence du MRC à Kinkala illustre son rôle stratégique dans la campagne présidentielle et confirme sa position comme pilier de soutien à Denis Sassou N’Guesso.


