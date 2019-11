Campanha “BI da Dipanda” inicia-se a nove de Novembro

A segunda Campanha Nacional de Registo, Emissão de Assento de Nascimento e de Bilhete de Identidade, denominada “BI da Dipanda”, começa a 9 deste mês em todas as repartições e conservatórias do país. A campanha é uma iniciativa do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e insere-se nas comemorações dos 44 anos de independência […]

A segunda Campanha Nacional de Registo, Emissão de Assento de Nascimento e de Bilhete de Identidade, denominada “BI da Dipanda”, c...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...