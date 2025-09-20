Alwihda Info
INTERNATIONAL

Canada : Les autorités alertent sur un réseau de fraude au visa venant de Côte d'Ivoire


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


Les autorités canadiennes ont récemment signalé la présence d’une organisation criminelle venue tout droit de Côte d’Ivoire. Cette structure, bien organisée, opère discrètement mais avec des méthodes sophistiquées qui inquiètent les services de sécurité.


Selon les informations recueillies, ce réseau se spécialiserait dans la fraude au visa et diverses escroqueries visant aussi bien les particuliers que les entreprises. Leur mode opératoire, déjà connu dans plusieurs pays, consiste à exploiter la naïveté et la confiance de leurs victimes pour obtenir des gains financiers considérables.

 
Face à ces risques, les enquêteurs québécois appellent à la vigilance. Il est fortement recommandé de ne jamais partager ses informations personnelles avec des inconnus, de toujours vérifier l’identité des interlocuteurs lors de transactions, et de signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


