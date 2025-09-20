Canada : Les autorités alertent sur un réseau de fraude au visa venant de Côte d'Ivoire



Selon les informations recueillies, ce réseau se spécialiserait dans la fraude au visa et diverses escroqueries visant aussi bien les particuliers que les entreprises. Leur mode opératoire, déjà connu dans plusieurs pays, consiste à exploiter la naïveté et la confiance de leurs victimes pour obtenir des gains financiers considérables.





Face à ces risques, les enquêteurs québécois appellent à la vigilance. Il est fortement recommandé de ne jamais partager ses informations personnelles avec des inconnus, de toujours vérifier l’identité des interlocuteurs lors de transactions, et de signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.

