Un front uni pour une gouvernance multipolaire

La réunion du Caire s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors des sommets précédents. Pour Moscou, il s'agit de consolider ses soutiens sur le continent, tandis que pour les pays africains, ce forum offre une alternative pragmatique pour diversifier leurs partenariats internationaux dans les domaines de la sécurité et de la haute technologie.

