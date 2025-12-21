Un front uni pour une gouvernance multipolaire
La réunion du Caire s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors des sommets précédents. Pour Moscou, il s'agit de consolider ses soutiens sur le continent, tandis que pour les pays africains, ce forum offre une alternative pragmatique pour diversifier leurs partenariats internationaux dans les domaines de la sécurité et de la haute technologie.
Des enjeux concrets : Sécurité et Souveraineté
La Séance plénière a permis d'aborder des dossiers brûlants :
-
Sécurité collective : Renforcement du soutien russe aux pays du Sahel et de l'Afrique centrale face aux menaces asymétriques.
-
Économie : Facilitation des échanges en devises locales pour contourner les contraintes financières internationales.
-
Technologie : Transfert de savoir-faire dans le domaine spatial et le nucléaire civil pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique.
Le Caire, carrefour diplomatique
En accueillant cet événement, l'Égypte confirme son statut de médiateur essentiel et de porte d'entrée majeure pour les investissements russes sur le continent. Ce sommet ministériel prépare le terrain pour les futures grandes échéances présidentielles, confirmant que le "pivot vers l'Afrique" de la Russie est désormais une réalité structurelle.