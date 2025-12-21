Alwihda Info
INTERNATIONAL

Le Caire : La Russie et l'Afrique réaffirment leur unité stratégique


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Ce samedi 20 décembre 2025, la capitale égyptienne a accueilli la Séance plénière de la Deuxième Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Avant l'ouverture des débats, la traditionnelle « photo de famille » a réuni le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et les représentants des nations africaines, scellant visuellement une alliance de plus en plus robuste.


Le Caire : La Russie et l'Afrique réaffirment leur unité stratégique


 

Un front uni pour une gouvernance multipolaire

 

La réunion du Caire s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors des sommets précédents. Pour Moscou, il s'agit de consolider ses soutiens sur le continent, tandis que pour les pays africains, ce forum offre une alternative pragmatique pour diversifier leurs partenariats internationaux dans les domaines de la sécurité et de la haute technologie.


Le Caire : La Russie et l'Afrique réaffirment leur unité stratégique


Des enjeux concrets : Sécurité et Souveraineté



La Séance plénière a permis d'aborder des dossiers brûlants :

  • Sécurité collective : Renforcement du soutien russe aux pays du Sahel et de l'Afrique centrale face aux menaces asymétriques.

  • Économie : Facilitation des échanges en devises locales pour contourner les contraintes financières internationales.

  • Technologie : Transfert de savoir-faire dans le domaine spatial et le nucléaire civil pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique.





Le Caire, carrefour diplomatique

 

En accueillant cet événement, l'Égypte confirme son statut de médiateur essentiel et de porte d'entrée majeure pour les investissements russes sur le continent. Ce sommet ministériel prépare le terrain pour les futures grandes échéances présidentielles, confirmant que le "pivot vers l'Afrique" de la Russie est désormais une réalité structurelle.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


