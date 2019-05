Canal+ : Atlantique, grand prix du Festival de Cannes

Paris - Le film ATLANTIQUE, une coproduction CANAL+ INTERNATIONAL et CINEKAP, a été récompensé du Grand Prix lors de la 72ème édition du Festival de Cannes.



ATLANTIQUE est le premier long-métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, dressant le portrait de la jeunesse de Dakar à travers les destins de Souleiman, un ouvrier et de sa bien-aimée Ada, promise à un autre.



Mati Diop s’illustre ainsi à travers cette grande première réalisation, une chronique sociale à la fois poignante et poétique.



CANAL+ INTERNATIONAL se félicite de ce palmarès mettant à l’honneur un film africain, tourné intégralement au Sénégal, et réalisé par une jeune réalisatrice dotée d’un talent incroyable et reconnue sur la scène internationale par ses pairs.



ATLANTIQUE sera diffusé en exclusivité sur la chaîne CANAL+ en Afrique courant 2020.