Canicule à N'Djamena : Quand les jeunes trouvent refuge au bord du fleuve

La canicule à N'Djamena est le résultat de plusieurs facteurs, notamment la géographie de la région et les changements climatiques mondiaux. Les températures atteignent souvent des niveaux extrêmes, dépassant fréquemment 43 à 44 degrés Celsius. Cette situation met en danger la santé des habitants, en particulier les jeunes, qui sont plus vulnérables aux effets de la chaleur.



Habib Hissein, enseignant-chercheur à la faculté de sciences humaines et sociales de l'université Roi-Faïçal, souligne que les jeunes de N'Djamena ont rapidement compris le potentiel offert par le fleuve Chari pour se distraire et s'amuser pendant la canicule. Ils se rassemblent au bord de l'eau et organisent diverses activités, telles que des pique-niques, des baignades et des jeux d'eau. Certains exploitent même le fleuve pour pratiquer des sports nautiques, tels que le canotage et le jet-ski. Ces activités permettent aux jeunes de se divertir tout en restant au frais.



Malgré les avantages offerts par le fleuve Chari, il est essentiel de souligner l'importance de la sécurité. Les jeunes doivent être conscients des risques liés à la baignade et aux activités nautiques. La surveillance des adultes et le respect des consignes de sécurité sont indispensables pour éviter les accidents.



Face à la canicule qui sévit à N'Djamena, les jeunes ont trouvé refuge au bord du fleuve Chari. En utilisant cette ressource naturelle, ils parviennent à échapper à la chaleur écrasante et à profiter de moments de détente et de loisirs pendant le Ramadan. Cependant, il est crucial de rappeler l'importance de la sécurité lors de ces activités au bord du fleuve. En sensibilisant les jeunes aux risques potentiels, il est possible de concilier plaisir et sécurité pour profiter pleinement de cette échappatoire rafraîchissante offerte par le fleuve Chari pendant la canicule.