Canicule au Tchad : Comment se protéger pendant le Ramadan

La canicule, avec ses températures élevées, est un phénomène récurrent au Tchad, surtout pendant la période chaude. Elle a des conséquences significatives sur la santé, l'environnement et l'agriculture, exacerbées par le changement climatique.Les vagues de chaleur augmentent les risques de :Pour faire face à ces défis, le ministère de la Santé publique du Tchad a émis des recommandations en avril 2024, notamment :Le professeura également partagé des conseils utiles pour la période de Ramadan :Il met en garde contre le fait de boire une grande quantité d’eau immédiatement après la rupture du jeûne, ce qui peut causer des problèmes de digestion. De plus, il déconseille de fumer une cigarette dès la rupture du jeûne, car cela représente un danger pour la santé.Face à la canicule, il est essentiel d'adopter des comportements prudents et de suivre les recommandations des autorités sanitaires pour assurer la santé et le bien-être, surtout durant le Ramadan.