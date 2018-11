INTERNATIONAL Canon Central and North Africa accueille la conférence annuelle des partenaires à l’Ile Maurice

La conférence des partenaires, à laquelle ont assisté plus de 100 partenaires originaires de 44 pays, met en lumière les réalisations et initiatives mutuelles de Canon avec ses partenaires en 2018, et détaille ses priorités en termes de stratégie de croissance pour 2019.

DUBAI, Émirats arabes unis -- Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com), un chef de file des solutions d’imagerie, a récemment accueilli sa conférence annuelle des partenaires qui s’est tenue à l’Ile Maurice. Lors de cet événement, Canon a souligné son engagement en faveur de la région et a annoncé que la société avec enregistré, ces trois dernières années, plus de 20% de croissance solide sur une base annuelle.



La conférence annuelle des partenaires, qui a réuni plus de 100 partenaires originaires de 44 pays d’Afrique, a servi de plateforme clé pour la société, lui permettant de souligner ses réalisations de 2018 et de définir les priorités stratégiques et opportunités en termes de croissance pour 2019.



Roman Troedthandl, directeur général de CCNA, a déclaré: « La conférence annuelle des partenaires est un événement-phare pour Canon et représente pour nous une occasion de réfléchir à la croissance positive à laquelle nous sommes parvenus cette année. Nous sommes impatients de saisir les opportunités qui nous attendent. Alors que nous célébrons ces accomplissements, nous sommes extrêmement focalisés sur le fait de ne pas perdre cette dynamique exceptionnelle que nous avons atteinte ces dernières années, et continuons de discuter des opportunités de croissance commerciale et de renforcer nos précieux partenariats. »



Au cours de cet événement, M. Troedthandl a expliqué que Canon allait continuer à appliquer sa stratégie d’élargissement de son réseau de partenaires sur les marchés existants, et de nouveaux marchés, en Afrique, ce qui souligne à nouveau l’accent mis par Canon sur son rapprochement avec ses clients et le souhait de renforcer sa présence régionale. En s’appliquant à être proche de ses clients, Canon vise également à améliorer sa portée de distribution, accroître sa visibilité de canal et surveiller la vente par canal, via des rapports, en 2019 et au-delà.



« L’Afrique est une région qui revêt pour nous une importance stratégique, et avec le soutien de nos partenaires, nous avons réussi à réaliser de solides percées en élargissant notre présence sur plusieurs marchés diversifiés. L’an passé, nous avons continué d’investir dans ces marchés afin d’établir des bureaux de représentation, de recruter des équipes locales, de collaborer étroitement avec ses partenaires existants et nouveaux partenaires sur la manière dont communiquer et fournir des solutions et produits adaptés, » a ajouté M. Troedthandl.



Lors de la conférence, M. Troedthandl a également abordé une série d’initiatives lancées, l’an passé, par Canon dans la région, qui comprenaient l’élargissement de sa présence aux côtés de ses partenaires dans de nouveaux pays tels la Mauritanie, le Niger et la République démocratique du Congo – tout ceci reflétant l’accent mis par Canon sur un rapprochement avec ses clients via une offre de support ciblé sur le terrain.



M. Troedthandl s'est également penché sur l'approche stratégique que Canon examinera et qui comporte trois étapes : atteindre les clients, les fidéliser et développer l'activité. Cette stratégie pour 2019 vise à capitaliser le partenariat conclu par Canon avec ses distributeurs, parmi lesquels ils sont nombreux à jouir d’une bonne réputation au sein des marchés africains, en élargissant sa portée de canal, atteignant les villes de deuxième rang et améliorant la valeur de la marque Canon en investissant dans des campagnes de promotion de la visibilité de canal et de la notoriété de la marque sur les principaux marchés.



En 2017, Canon a élargi sa collaboration avec les organisations locales chargées d’encourager les talents dans le domaine de la photographie et de la cinématographie. CCNA a également accueilli toute une série d’ateliers visant à renforcer les connaissances, la capacité et les compétences des talents créatifs et professionnels d’Afrique dans le domaine du cinéma et de la photographie, et à créer pour eux des possibilités de carrières enrichissantes. Ces collaborations viennent compléter le programme de durabilité de Canon, Miraisha, qui a été inspiré par la philosophie d’entreprise de la société, le concept Kyosei qui incarne l’idée de vivre et de travailler ensemble pour le bien commun.



M. Troedthandl a confirmé que Canon continuera d’élargir sa mission qui vise à promouvoir les compétences et les carrières dans le secteur de la technologie d’imagerie via divers ateliers et initiatives, plus particulièrement étant donné que la jeune population africaine continue de rechercher des possibilités de croissance et de carrière dans le domaine numérique dans lequel l’imagerie joue un rôle considérable.



La conférence des partenaires s’est conclue par un diner de gala au cours duquel M. Troedthandl a décerné des prix aux partenaires qui se sont démarqués dans leur performance, dans tout un éventail de secteurs commerciaux et grand public en 2018.



Les lauréats de la conférence des partenaires 2018 CCNA sont les suivants :



Prix de la meilleure performance DSLR : SILICON 21



Prix de la meilleure performance Pro Video: JAMAICA TRADING - NIGERIA



Prix de la meilleure performance Laser MHC: SABI SYSTEMS



Prix de reconnaissance spéciale B2C : DISWAY



Prix de la meilleure performance Bureau et fournitures : AITEK



Prix de la meilleure performance Office Color : SABI SYSTEMS



Prix de la meilleure performance LFP : SILICON 21



Prix de reconnaissance spéciale B2B : BUROTIC



Prix de reconnaissance spéciale EMBU : JAMAICA TRADING - KENYA



Prix de reconnaissance spéciale EMBU : SABI SYSTEM



Prix du Président : JAMAICA TRADING - NIGERIA





