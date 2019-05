ACTUALITES Canon a présenté au salon FESPA 2019 des innovations graphiques grand format révolutionnaires qui nourriront les ambitions de ses clients

La semaine dernière, au salon FESPA 2019 (du 14 au 17 mai 2019, à Messe Munich, en Allemagne), Canon (www.Canon-CNA.com) a partagé ses innovations qui changent la donne, conçues pour aider les fabricants d’illustrations et de visuels à créer des produits finis à forte marge et à améliorer l’efficacité opérationnelle afin de stimuler la croissance des affaires. Parmi les produits mis en vedette sur le stand de Canon ont figuré : L’imprimante en continu récemment lancée Océ Colorado 1650 64”, dotée de la nouvelle technologie d’encre gel UV de Canon et d’Océ FLX finish (voir communiqué de presse du XX Mai)

L’imprimante Océ Colorado 1640 avec flux d’impression-découpe en ligne automatisé

La première présentation de l’imprimante UV à plat Océ Arizona 1300 au cours d’un événement international (voir communiqué de presse du XX Mai)

L’imprimante Océ Arizona 6170 dotée de la technologie High Flow Vacuum (HFV) pour un repérage précis en cas d’utilisation d’un support rigide

L’imprimante grand format imagePROGRAF PRO-2000 24” utilisant un support résistant à l'eau Offrir de nouvelles opportunités Les visiteurs du stand Canon ont découvert de nouvelles technologies, des applications créatives qui se démarquent et des flux de travaux homogènes de bout en bout, conçus pour les aider à stimuler leur performance grâce à une amélioration de l’efficacité de la production et à une différenciation de leur offre de produits. Pour aider ses clients à libérer le potentiel de nouvelles possibilités d’utilisation, Canon a lancé l’imprimante en continu Océ Colorado 1650 au salon FESPA 2019. Cette nouvelle imprimante permet d’optimiser la productivité et la performance des films adhésifs, des revêtements muraux, des toiles, des panneaux souples, des images à éclairage frontal ou rétro-éclairage, ainsi que du papier non couché, et incorpore la technologie Océ FLX finish, offrant aux clients le choix entre les modes mat et brillant sur un même type de support, sans changer l’encre de la machine, pour une plus grande polyvalence d'utilisation. Le modèle Océ Arizona 1380 GT, qui fait partie de la série d’imprimantes Océ Arizona 1300, a été présenté pour la première fois dans le cadre d’un événement international depuis son lancement en janvier 2019 (voir communiqué de presse dédié). L’imprimante UV à plat a imprimé en direct à la fois des supports rigides et flexibles lors du salon FESPA 2019. Elle a produit également, de manière fiable et rentable, des applications texturées à l’aide d’Océ Touchstone, montrant aux visiteurs comment ils peuvent proposer des impressions de qualité, raffinées et faciles à utiliser, en ajoutant d’intéressants éléments tactiles aux projets imprimés afin de réaliser des marges supérieures. L’imprimante Océ Arizona 1380 GT est alimentée par Océ Arizona Xpert, une solution logicielle unique à flux de travaux vous permettant de créer des formules de réalisation de projets complexes pouvant être reproduits, pour une réelle efficacité, aidant ainsi les clients à réduire les délais de commercialisation. Améliorer l’efficacité opérationnelle Conformément à son engagement visant à aider ses clients à optimiser leur efficacité opérationnelle, Canon a collaboré étroitement avec son partenaire de produits finis Fotoba dans le but de concevoir une nouvelle solution d’impression-découpe automatisée destinée aux applications en continu produites à l’aide des imprimantes à encre gel UV de Canon (Océ Colorado 1640 et 1650). S’inspirant de l’aperçu de la technologie partagée au salon FESPA 2018, cette solution – qui sera disponible dans le commerce d’ici cette année – intègre l’imprimante en continu Océ Colorado et le dispositif de découpe de la série Fotoba XLD, permettant de réaliser une finition automatisée d’une page imprimée et d’avoir des applications pleine page sans opération manuelle. Un module de chargement automatique permet d’acheminer le rouleau de support imprimé de l’imprimante jusqu’au dispositif de découpe, ce qui permet de procéder automatiquement à la découpe, éliminant ainsi le besoin d’intervention manuelle d’un opérateur et tout arrêt de la production qui serait nécessaire avec une alimentation manuelle. La vitesse opérationnelle de 18 mètres à la minute, rendue possible grâce au dispositif Fotoba XLD, s’harmonise parfaitement avec l’impression ultra rapide des imprimantes Océ Colorado, ce qui donne lieu à une productivité exceptionnelle pour un volume élevé d’applications graphiques, telles des affiches pleine page. Pour les clients cherchant à rationaliser leur production avec des supports complexes, tels que le carton ondulé et le contreplaqué, le modèle Océ Arizona 6170 a été présenté avec la technologie High Flow Vacuum (HFV) qui permet de maintenir les substrats à plat sur le plateau pour un repérage précis, tout en réduisant, pour les opérateurs, le temps de préparation. Combiné au logiciel de gestion des flux Océ ProCut, il a montré aux visiteurs comment la découpe automatisée peut supprimer la nécessité de recourir à une intervention manuelle et accélérer la production, permettant le redéploiement du personnel qualifié dans d’autres secteurs de l’entreprise. Dans le cadre du portefeuille exhaustif de solutions grand format de Canon, les visiteurs du stand ont pu voir l’impression 24” du modèle imagePROGRAF PRO-2000 sur support résistant à l'eau pour les enseignes, bannières, affiches, images adhésives et présentoirs portatifs. Lorsqu’on utilise le support résistant à l'eau de Canon, le laminage n’est pas nécessaire du fait de sa couche de réception d’encre consistant en un liant faiblement soluble dans l’eau. Proposant tout un éventail d’options, dont un film de polypropylène mat, un vinyle adhésif et un vinyle de bannière, la gamme de supports résistants à l'eau offre un choix aisé, rapide et rentable aux clients désireux de produire des impressions intérieures et extérieures pouvant durer jusqu’à six mois. Les visiteurs du stand Canon ont pu également examiner tout un éventail d’éléments décoratifs graphiques et de détails créés pour appuyer la promotion du beau-livre ‘Speed’, qui illustre la manière dont les marques peuvent utiliser l’impression pour créer des expériences cohérentes et à résonance émotionnelle pour leurs clients finaux, permettant d'élargir et de fidéliser leur clientèle. Du PDV pour encourager l’achat au décor d’intérieur pour améliorer l’expérience des marques du client, les applications proposées dans le cadre de la campagne ‘Speed’ démontrent le rôle de l’impression dans un lancement multi-canal. Somesh Adukia, directeur des ventes B2B et du marketing chez Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA), a déclaré : « Les prestataires de services d’impression d’images grand format continuent de rechercher des façons de diversifier et gérer une variété de produits en pleine évolution, et de traiter des volumes croissants. Avec le lancement, au début de cette année, de l’imprimante Océ Arizona 1300 et la présentation du modèle Océ Colorado 1650 au salon FESPA 2019, nous avons concentré nos efforts d’innovation sur la résolution de ces problèmes et l’aide aux clients à gérer et stimuler la croissance. » « Au salon FESPA, les clients ont pu observer comment atteindre l’excellence opérationnelle grâce aux nouvelles innovations dans les technologies d’impression numérique, étroitement soutenues par nos partenaires de flux. Nous avons inspiré également les visiteurs grâce aux possibilités lucratives émergeant de la transformation des applications existantes en une solution offrant encore davantage de valeur, capable de faire la différence et de propulser l’entreprise vers le succès », a-t-il ajouté. Distribué par APO Group pour Canon Central and North Africa (CCNA). Contact presse :

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La formation de CCNA en 2016 est une étape stratégique qui vise à renforcer l’activité commerciale de Canon dans la région Afrique en améliorant la présence et la focalisation de Canon dans ces pays. CCNA démontre également l’engagement de Canon à opérer plus près de ses clients et à répondre à leurs demandes sur le marché africain en rapide évolution. Canon est représentée sur le continent africain depuis plus de 15 ans par le biais de distributeurs et de partenaires qui ont réussi à bâtir une clientèle solide dans la région. CCNA assurera la fourniture de produits de haute qualité, technologiquement avancés, qui satisfont aux exigences du marché africain en évolution rapide. Forte de plus de 100 employés, elle gérera les activités ventes et marketing dans 44 pays africains. La philosophie d’entreprise de Canon repose sur le principe Kyosei : « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.Canon-CNA.com

