Canon optimise les capacités de la caméra XF705 grâce à une mise à jour gratuite du micrologiciel

Canon Europe (www.Canon-Europe.com) a annoncé aujourd’hui avoir renforcé le CODEC de la caméra professionnelle XF705 en la dotant, grâce à une mise à jour du micrologiciel, d’options d’enregistrement XF-AVC et MP4 et d’une prise en charge HDR pour la prise de vue à haute fréquence, afin d’optimiser le fonctionnement et l’intuitivité de l’appareil, mais aussi la liberté créatrice de l’utilisateur. Les mises à jour offriront une polyvalence accrue aux vidéastes du secteur de la télédiffusion :

Les modes d’enregistrement supplémentaires du CODEC XF-AVC assurent la compatibilité avec les contenus de diffusion et d’actualités, avec prise en charge 50i et full HD 4K : 3840×2160 29,97p/ 23,98p/ 25p Full HD : 1920×1080 120P/ 100p/ 59,94i/ 50i

Le format MP4 permet d’enregistrer et de partager rapidement du contenu et répond aux exigences de tout utilisateur filmant dans le cadre d’un flux de production rationalisé Full HD : 1920×1080 59,94P/ 29,97p/ 23,98p/ 50p/ 25p 720p : 1280×720 59,94P

Prise en charge HDR pour XF-HEVC FHD, pour prise de vue haute fréquence avec technologie HLG (Hybrid Log Gamma) et quantification perceptive – enregistrement 1920x1080 120p/ 100p

Les mises à jour supplémentaires pour le XF705 comprennent également :

Ethernet avancé intégré via streaming IP et transfert FTP

Connexion de la télécommande du navigateur via Ethernet ou Wi-Fi

Sortie 720/60P HD-SDI 4:2:2

Fonction zoom avancée et optimisation de la qualité de l’image

Compression du signal de 60p à 24p/30p (signal de sortie SDI uniquement)

Affectation modifiable des touches et commandes pour mettre CH1 et CH3 au niveau de la commande audio CH2

Ajout d’un moniteur CH1/CH3 et CH2/CH4 au menu « Monitor Channel »

Enregistrement couleur en mode IR (modification requise du hardware – service payant)

Pour plus d’informations, visitez le site : https://bit.ly/2XvNDAM

