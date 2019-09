Canon va utiliser le système de vidéo Free Viewpoint pour fournir les moments fort de la Coupe du monde de rugby 2019

Canon Inc. (Global.Canon) a annoncé aujourd’hui que, pour sept des matchs de la Coupe du monde de rugby 2019, qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre, la Société fournira à l’IGBS (Service international de diffusion des jeux) des images des temps forts créées par le système Free Viewpoint Video (vidéo omnidirectionnelle à point de vue libre). Ce système, qui offre des angles et des points de vue impossibles à présenter avec les caméras conventionnelles, permet aux téléspectateurs de vivre intensément des sports tels que le rugby en leur donnant l’impression qu’ils se trouvent sur le terrain.

Canon créera les images de vidéo Free Viewpoint pour les sept matchs du tournoi qui seront disputés au Stade international de Yokohama. Les séquences vidéo filmées selon des angles et des points de vue idéaux regrouperont les meilleurs moments de chacun des matchs, lorsque l’enthousiasme est à son comble et l’habileté des joueurs à son summum. Le contenu vidéo généré sera fourni à l’IGBS, qui le distribuera ensuite aux titulaires des droits pour la diffusion, le streaming, les informations, les programmes de commentaires sportifs et autres formes de visualisation de contenu. En outre, le contenu sera disponible sur la page d’accueil de Canon environ 24 heures après la fin de chaque match.

Canon continue d’affiner certains aspects du système vidéo Free Viewpoint tels que le positionnement de la caméra, la prise de vue, les algorithmes de traitement des images et le matériel informatique afin d’améliorer la qualité des images et la rapidité des flux de production. Le système est désormais capable de fournir un contenu de haute qualité médiatique aux diffuseurs et distributeurs de contenu. Grâce à ce système, Canon est en mesure de générer du contenu vidéo Free Viewpoint et d’en contrôler librement la durée et le positionnement. Cette évolution technologique a été saluée par l’IGBS, jetant ainsi les bases d'une utilisation professionnelle à grande échelle par les diffuseurs.

Matchs de la Coupe du monde de rugby 2019 diffusés en vidéo Free Viewpoint

Date et heure Lieu Match 21 sept. 18h45~ Stade international Yokohama Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud 22 sept. 16h45~ Irlande / Écosse 12 oct. 17h15~ Angleterre / France 13 oct. 19h45~ Japon / Écosse 26 oct. 17h00~ Demi-finale 27 oct. 18h00~ Demi-finale 2 nov. 18h00~ Finale

Le système de vidéo Free Viewpoint (vidéo omnidirectionnelle à point de vue libre)

Le système comprend plusieurs cameras haute résolution installées autour du terrain, connectées à un réseau et contrôlées par un logiciel de manière à filmer simultanément le jeu selon de multiples angles et points de vue. Ensuite, la technologie de traitement des images convertit les prises vidéos en données spatiales 3D haute résolution, ce qui permet aux utilisateurs de déplacer librement une caméra virtuelle autour de l’espace 3D et ainsi de visionner les vidéos sous différents angles et points de vue.

