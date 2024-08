Carambolage au Ghana : Bilan alourdi pour les élèves ivoiriens

Un car transportant une trentaine d'enfants et des encadreurs, partis pour un séjour linguistique au Ghana, a été impliqué dans un accident de la circulation. Le bilan, au 12 août 2024, faisait état d'une fillette décédée et de nombreux blessés. Malheureusement, une seconde fillette a succombé à ses blessures.



La Ministre de la Cohésion Nationale, Myss Belmonde Dogo, a exprimé la tristesse du Président de la République, Alassane Ouattara, face à ce drame. Elle a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a affirmé que le gouvernement de Côte d'Ivoire soutient ces dernières dans cette épreuve.



"Le Gouvernement se tient aux côtés des familles," a-t-elle déclaré à l’arrivée du vol spécial affrété pour le rapatriement des élèves, mercredi 14 août 2024.



Le bilan officiel fait état de 2 décès et 12 blessés. À leur arrivée à l'aéroport, les élèves ont été immédiatement conduits au CHU de Cocody, où une équipe médicale s'est mobilisée pour assurer leur prise en charge et vérifier leur état de santé.



Cette tragédie a suscité une profonde émotion et un engagement fort des autorités pour soutenir les victimes et leurs familles.