Cargill s'engage de manière durable auprès des agriculteurs et de gouvernements ivoiriens et ghanéens

Chez Cargill (www.Cargill.com), nous partageons l’ambition, exprimée par les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana, d’améliorer le revenu des producteurs de cacao et d’assurer la durabilité à long terme du secteur. Nous saluons la volonté des deux gouvernements, d’établir un prix plancher minimum pour les fèves de cacao et affirmons notre engagement à faire davantage pour veiller à ce que cette mesure permette d'accroitre de façon durable les revenus des agriculteurs. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec le Conseil Café Cacao et le Cocobod afin de réaliser des changements positifs fondamentaux dans le secteur du cacao.

Dans le cadre de la « Cargill Cocoa Promise », nous accompagnons les agriculteurs afin qu’ils deviennent de véritables entrepreneurs, qui apprennent à maximiser leur rentabilité, à gérer leurs exploitations comme des entreprises et à obtenir un revenu décent.

Nous travaillons en collaboration avec les gouvernements, un certain nombre de partenaires, ainsi qu’avec les agriculteurs et les organisations paysannes pour augmenter leur productivité, leur rentabilité et leur résilience. Nous continuons à élargir et à approfondir nos programmes afin que les agriculteurs aient le savoir-faire et les outils nécessaires pour agir en tant que chef d’entreprise et pour qu’ils puissent planifier la durabilité du secteur sur le long terme.

Notre vision est celle d’un secteur du cacao prospère au profit des générations à venir: un système qui permettra aux producteurs de cacao et aux communautés de prospérer, tout en leur assurant un succès commercial à long terme.

Pour en savoir plus sur les engagements de Cargill Cocoa & Chocolat, en matière de développement durable, cliquez ici : https://bit.ly/2XFejA3

Contact de presse :

April Nelson

+1-952-742- 9150

media@cargill.com

Sophie Hamdad

+225-54-44-20-60

contact@soprod-tv.com

A propos de Cargill :

Cargill (www.Cargill.com) fournit au monde entier des services et des produits agroalimentaires, industriels et financiers. En travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs, nos clients, les gouvernements et les communautés, nous aidons les individus à prospérer en mettant à leur service l’ensemble de nos connaissances et notre expertise de plus de 150 ans. 155 000 collaborateurs répartis dans 70 pays s’engagent au quotidien à nourrir le monde de manière responsable, en réduisant notre impact environnemental et en aidant les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons. Pour de plus amples informations, consultez le site www.Cargill.com et notre News Center.

A propos de Cargill Cacao & Chocolat :

Cargill Cacao & Chocolat (CargillCocoaChocolate.com) fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier. Grâce à des actions en matière de sécurité d’approvisionnement, de développement durable et d’expertise sensorielle, nous proposons une vaste gamme de produits et de services exceptionnels, standardisés et personnalisés. De plus, nous offrons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous bâtissons une chaîne d’approvisionnement solide, équitable et transparente depuis les fèves jusqu’à la tablette, avec l’ambition de contribuer à façonner les standards de l’industrie. Afin d’assurer un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a implanté ses propres opérations logistiques et de négoce au Brésil, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre initiative « Cargill Cocoa Promise » témoigne de notre engagement à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d’améliorer leurs revenus et conditions de vie. Nous disposons d’une équipe de 3600 experts passionnés de cacao et de chocolat répartis sur 54 sites. Pour de plus amples informations, consultez le site : CargillCocoaChocolate.com

À propos de « Cargill Cocoa Promise »

Nous avons démarré l’initiative « Cargill Cocoa Promise » en 2012 dans le but d’harmoniser nos initiatives dans les pays d’origine. Notre engagement à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés de manière holistique permettra le développement d’une activité prospère et durable pour les générations à venir. Les pays d’origine sont le Brésil, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie.