Absence du Président Déby

Malgré ces hommages, le Tchad n'était pas fortement représenté lors des célébrations. Le Président Mahamat Idriss Déby, surement en raison de la dégradation récente des relations franco-tchadiennes, n’a pas assisté à cet événement. Cette absence serait exacerbée par des tensions résultant d'accusations françaises contre le Président Mahamat Déby concernant des détournements de fonds publics.



Relations Tchad-France

Les relations entre le Tchad et la France ont connu un tournant, particulièrement après l’annonce de la réduction des troupes françaises dans le pays. Le Président Mahamat Déby chercherait désormais à diversifier les partenariats, se tournant vers des pays voisins, la Chine, la Hongrie et la Russie pour renforcer sa politique étrangère.



Visites Diplomatiques : La visite de Déby en Russie en janvier 2024 a marqué une réorientation significative de la politique étrangère tchadienne.

Partenariats Saheliens : Le gouvernement tchadien concentre ses efforts sur des alliances avec des pays du Sahel, limitant ainsi l'hégémonie occidentale.



Orientation Stratégique

Le Tchad opte pour une réduction de la présence militaire occidentale, renforçant les relations avec la Chine, la Russie et la Hongrie. Déby a récemment envoyé son ambassadeur à Moscou pour discuter des intentions américaines concernant un redéploiement militaire. Des échanges fréquents entre dirigeants tchadiens et russes illustrent la rapidité avec laquelle ces relations se développent. Après avoir inspecté les dégâts des pluies diluviennes survenues à N’Djamena depuis les airs, le Président de la République, Chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, a eu le privilège de recevoir le 2 aout dernier l’Ambassadeur Laszlo Eduard Mathe, Envoyé Spécial de la Hongrie pour le Sahel. L’Envoyé Spécial a abordé « les défis de la lutte contre le terrorisme dans la région, notamment dans le bassin du Lac Tchad, et les implications pour le Tchad. En tant que Président en exercice de l’Union Européenne, la Hongrie souhaite intensifier ses projets pour le Sahel et le Tchad, en réponse aux besoins régionaux croissants », a souligné la présidence du Tchad.



Sous la direction du Président Déby, le Tchad s’éloigne des partenariats traditionnels avec l’Occident, se concentrant plutôt sur une coopération renforcée avec des pays comme la Chine, la Hongrie et la Russie. Cela ouvre des perspectives vers une politique étrangère plus équilibrée et répond aux aspirations du peuple tchadien pour la stabilité et le développement économique. Cette évolution représente une étape stratégique incontournable dans le renforcement de la position du Tchad sur la scène internationale.