Célébrer les Casques bleus avec celles et ceux qu’ils protègent

Les Bureaux régionaux de la MINUSMA à Tombouctou et Gao ont aussi commémoré la Journée Internationale des Casques Bleus, le 29 mai dernier. À Tombouctou, une séance d’information et de sensibilisation a été menée sur les activités du personnel en uniforme dans le Secteur Ouest, au profit des populations rurales de la Commune d’Alafia. À Gao, c’est par une cérémonie et une parade, que cette journée a été commémorée.

La cérémonie s’est déroulée au village d’Amadia, dans la Commune d’Alafia, en présence du Maire, du Chef de village, des religieux, des notables ainsi que d’une forte délégation de la Mission onusienne, composée de civils, de militaires et de policiers avec à leur tête, le Chef de Bureau par intérim, Mamane Sani Moussa. L’activité a réuni environ 150 personnes, parmi lesquelles des représentants des associations de jeunes, de femmes et des leaders communautaires des villages de Ahara, Toya et Korioumé.

Les interventions du personnel en uniforme, la lecture du message du Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi que des témoignages des communautés sur les actions de la MINUSMA ont fait partie des temps forts de cet évènement.

Le Maire de la Commune Alafia, Yehya H Konta, dans son allocution de bienvenue, s’est dit très ému de l’initiative de la MINUSMA pour la célébration de cette journée de commémoration qui honore ces hommes et femmes qui œuvrent à travers le monde entier au service de la paix, dans sa localité et avec ses communautés. « Depuis la crise de 2012, nos communautés n’ont pas bougé d’ici parce qu’elles n’ont pas où aller. Nous vous sommes éternellement reconnaissants d’avoir contribué à leur stabilité à travers vos actions en leur faveur et vos multiples patrouilles de sécurisation pour leur protection », a-t-il déclaré.

Quant au Chef de Bureau par intérim, Mamane Sani Moussa, il a rassuré les communautés sur la volonté de la MINUSMA de soutenir les efforts des autorités maliennes pour la mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix. « La MINUSMA n’est pas une organisation humanitaire, mais une Mission politique des Nations Unies, déployée au Mali pour soutenir le Gouvernement malien et tous les acteurs impliqués dans le processus de paix, à consolider la réconciliation nationale. Par ailleurs, nous menons des actions en faveur des communautés dans leur diversité, à travers le financement des projets de stabilisation pour accompagner ce processus, » a-t-il insisté.

