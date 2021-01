AFRIQUE Centrafrique : 25 militaires libérés par des casques bleus

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Janvier 2021

Des forces de la MINUSCA ont libéré mardi un groupe de 25 militaires qui était encerclé par des rebelles.





Le contingent marocain a envoyé des renforts depuis Bangassou, au Sud-Est du pays, afin d'exfiltrer les 25 éléments encerclés par une coalition de l’UPC et le FPRC, le 29 décembre. L’opération était appuyée par un hélicoptère de l’aviation sri-lankaise. "L’action s’est déroulée dans de bonnes conditions et les FSI et FACA qui étaient menacés ont été libérés et ramenés en sécurité à Bangassou où ils ont été accueillis par les autorités militaires et civiles de la Préfecture", explique la MINUSCA.

« Ce sont des FACA qui ont été déployés avec des FSI et des Gendarmes pour les appuyer afin sécuriser la population de la Sous-préfecture de Bakouma, dans le cadre du plan de sécurisation intégrée des élections », a indiqué Pierrette Benguéré, Préfète de Mbomou qui a tenu à être présente pour remonter le moral de ces éléments.



« Cette opération menée à Bakouma s’inscrit dans ce cadre du mandat de la MINUSCA pour contribuer efficacement à la protection des biens et du personnel des NU, la protection des civils et la garantie de la liberté de mouvement dans notre zone de responsabilité », a pour sa part déclaré le commandant de bataillon marocain, Nouredine Amraoui.



