Centrafrique : A Obo, les réfugiés fêtent leur journée dans la solidarité et l’espoir

A en croire le Préfet du Haut Mbomou, Judes Ngayoko, la célébration de la Journée Mondiale des réfugiés à Obo est une occasion pour les autorités administratives de rappeler les engagements du gouvernement centrafricain quant à la protection et la sécurité des réfugiés conformément à la Convention de Genève sur les statuts des réfugiés ratifié par la RCA en 1951 ainsi que d’autres textes. Donc, un réfugié a le devoir de se conformer aux lois du pays tout comme les autres citoyens, a précisé le Préfet.



Cette solidarité s’est concrétisée à l’occasion de la célébration au camp des réfugiés du Sud-Soudan. Des réfugiés de la RD Congo, déplacés peulhs et des habitants d’Obo ont chanté – dansé ensemble pour témoigner leurs proximités. Cette solidarité prépare à la fin de la protection internationale des réfugiés, a indiqué le Ministre Wanzet.



Moment de joie mais aussi une opportunité pour faire des plaidoyers auprès du gouvernement et des partenaires pour répondre à certains besoins. L’UNHCR, a répondu favorablement à deux doléances en appuyant les constructions d’une école proche du camp et d’un pavillon hospitalier dans la concession de l’hôpital d’Obo qu’il faut équiper. Le représentant de l’UNHCR, Buti Kale a rassuré que le pavillon sera équipé avec le soutien du HCR et des autres partenaires.