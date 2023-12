« La situation politique en Centrafrique s’assombrit de jour en jour alors que le président putschiste Faustin Archange Touadera montre son véritable visage autoritaire en ordonnant l’enlèvement du député Dominique Yandocka, président du parti ITA. Cette arrestation brutale témoigne de l’absence d’État de droit dans le pays et de la répression croissante de toute opposition politique », a rapporté ce vendredi, le journal local Corbeau News ajoutant que « le recours aux mercenaires du groupe Wagner dans cette opération soulève également de sérieuses préoccupations ».



L'arrestation de M. Yandocka par la Gendarmerie nationale soulève des questions concernant l'immunité parlementaire et les principes de l'état de droit. En tant que député, M. Yandocka bénéficie en principe d'une immunité parlementaire qui le protège contre les poursuites judiciaires. Son arrestation soulève donc des interrogations sur le respect des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs en Centrafrique.



Par ailleurs, cette affaire met en lumière les tensions politiques et sociales qui persistent dans le pays, malgré les efforts déployés pour instaurer un climat de paix et de stabilité. L'arrestation d'un représentant élu suscite légitimement des préoccupations quant au respect des droits humains et à l'équité devant la loi.



Il est essentiel que les autorités centrafricaines agissent avec transparence et dans le respect des normes démocratiques pour garantir un traitement équitable à toutes les parties impliquées dans cette affaire. Il est également crucial que ce cas soit traité avec rigueur afin de préserver la confiance du peuple centrafricain envers ses institutions gouvernementales.



En conclusion, l'arrestation du député Dominique Yandocka suscite une vive inquiétude quant au respect de l'état de droit en Centrafrique. Cette affaire doit être gérée avec prudence et intégrité afin d'éviter toute polarisation supplémentaire au sein de la société centrafricaine.