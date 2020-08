Centrafrique : Catherine Samba-Panza candidate à la présidentielle

L'ex-présidente de la transition en Centrafrique (23 janvier 2014 au 30 mars 2016), Catherine Samba-Panza, a annoncé vendredi sa candidature à la présidentielle du 27 décembre 2020.



"Je déclare solennellement ce jour, vendredi 28 août 2020, ma candidature à l'élection présidentielle", a déclaré Catherine Samba-Panza la native de Fort-Lamy (aujourd'hui N'Djamena).



Plusieurs autres personnalités ont déjà annoncé leur candidature, notamment l'ex-président François Bozizé, Martin Ziguélé ou encore Anicet-Georges Dologuélé.



Dans son discours, Catherine Samba-Panza a notamment évoqué les défis sécuritaires et a exprimé le souhait de "gouverner autrement" pour une "société de prospérité partagée."



"Nous ne voulons plus d'une Centrafrique où notre peuple subit une crise chronique de l'eau, de l'électricité de surcroit, en pleine capitale et où les citoyens dans l'arrière-pays sont exposés quotidiennement à toutes sortes de risques", a-t-elle dit.



À quatre mois des élections, Catherine Samba-Panza va tenter de convaincre l'électorat.