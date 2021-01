Centrafrique : Des rebelles attaquent un convoi de marchandises, des chauffeurs tués

Deux chauffeurs camerounais ont été tués et d'autres blessés lundi dernier au village Foro, dans l'attaque par des rebelles d'un convoi de camions qui avait quitté Garoua Boulaï, à l’est du Cameroun pour Bangui, capitale de la République Centrafricaine.



Le Premier ministre centrafricain, Ngrebada Firmin a condamné mardi l'attaque qu'il a attribuée aux rebelles de la coalition des patriotes pour le changement (CPC). « Le gouvernement combattra par tous moyens cet acte ignoble qui vise à paralyser l'économie nationale et le peuple dans ses besoins vitaux », a déclaré le chef du gouvernement. Avec l'appui de la MINUSCA et des forces alliées, le gouvernement tente d'assurer la desserte de la route Bangui-Garoua Boulaï-Bangui, notamment pour le transport des marchandises.



Les premiers convois partis de Bangui pour la frontière avec le Cameroun sont arrivés dimanche dernier. En tout, 400 camions au départ de Bangui et 1600 à la frontière vers Bangui « pourront reprendre dès maintenant leur trafic après plusieurs semaines de stationnement », a assuré le Premier ministre. « Tout sera fait pour mettre durablement fin au plan des rebelles de la CPC consistant à bloquer le corridor pour étouffer l'économie nationale et le ravitaillement des populations en produits vitaux », a dit Ngrebada Firmin.