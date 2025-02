Centrafrique : "Il est impératif que l’action publique soit menée avec rigueur et transparence", Touadera

Cette initiative, placée sous la coordination de la Primature, vise à renforcer le contrôle et l’efficacité de l’action publique au service du développement national.



Dans son message, le Président de la République Faustin-Archange Touadera a dressé un état des lieux des projets en cours et a insisté sur la nécessité d’une coopération étroite entre le Gouvernement et les Partenaires au développement.



« Il est impératif que l’action publique soit menée avec rigueur et transparence, dans l’intérêt du peuple, et non pour des intérêts personnels », a-t-il martelé, exhortant le Gouvernement à travailler en synergie sous l’autorité du Premier ministre.



Les Partenaires au développement ont également pris la parole à tour de rôle pour saluer cette initiative qui vise à améliorer l’efficacité des investissements publics et à garantir un meilleur suivi des engagements pris tant par l’État centrafricain que par les PTF eux-mêmes.