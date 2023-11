Centrafrique : L’ONU affronte la fin de la saison pluvieuse avec beaucoup de difficultés

« La saison des pluies touche à sa fin dans quelques semaines. En attendant, notre collègue José, Chargé de sécurité, doit franchir l'axe Bossembele-Bossangoa et continuer d'évaluer l'accès humanitaire. Tous les deux jours, un incident sécuritaire affecte les acteurs humanitaires en RCA », a relevé lundi 20 novembre 2023, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires en Centrafrique (Ocha CAR).



Les derniers jours des pluies ont été catastrophiques à Bangui la capitale et les villes environnantes.

La montée du niveau de la rivière Oubangui, ces derniers temps, inquiète de plus en plus. Cette crue a déjà provoqué l’inondation des maisons, rendant la vie difficile aux riverains et aux usagers de cette rivière.



« Depuis plusieurs jours, la rivière Oubangui sort de son lit. Ce débordement occasionne des inondations tout le long de l’Oubangui, principalement dans le Sud de Bangui. Certains quartiers du 6ème et du 7ème arrondissement sont particulièrement touchés. Cette montée des eaux est aussi à l’origine de nombreux accidents de pirogues », a rapporté dans un article le 14 novembre 2023, la radio locale Ndeke Luka.