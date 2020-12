Centrafrique : La France condamne la tentative de déstabilisation

Selon un communiqué rendu public par l’Élysée, le président de la République française Emmanuel Macron, s’est entretenu avec le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadera, ce mercredi 23 décembre 2020.



Au cours de ces échanges, Emmanuel Macron a rappelé l’engagement constant de son pays, aux côtés des autorités centrafricaines et du peuple centrafricain, en vue de contribuer aux efforts de stabilisation de la RCA. Le président français a ainsi condamné les tentatives des groupes armés et de certains leaders politiques, dont l’ancien président centrafricain François Bozize, visant à faire obstruction à la mise en œuvre des accords de paix et à la tenue des élections, selon le calendrier prévu et soutenu par la communauté internationale.



Les président français et centrafricain ont par ailleurs marqué leur soutien aux éléments de la mission des Nations unies, la MINUSCA. Aux côtés des forces armées centrafricaines, ils ont apporté une réponse aux tentatives de déstabilisation de la République centrafricaine. A la demande du président Touadera, et en accord avec la MINUSCA, le président Emmanuel Macron a ordonné la réalisation d’une mission de survol du territoire centrafricain par des avions de chasse. Cette mission s’est déroulée hier mercredi. Elle marque ainsi la ferme condamnation par la France, des tentatives de déstabilisation du pays.