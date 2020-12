Centrafrique : La capitale est "calme et sous contrôle" (MINUSCA)

A la suite de la conférence hebdomadaire de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) ce mercredi 23 décembre, la ministre de la Défense nationale et la reconstruction de l’armée, Marie-Noëlle Koyara, tient à rassurer la population centrafricaine : contrairement aux rumeurs qui ont entrainé un mouvement de panique ce matin, faisant état de l'entrée de rebelles, la situation est calme dans la capitale Bangui. Bien plus, la ville de Bambari n'est pas tombée entre les mains des rebelles. Par conséquent, il apparait que la situation sécuritaire dans et autour de la capitale est calme et sous contrôle.



Concernant la situation à Bambari, ce matin, la MINUSCA indique qu'un média a diffusé́ l’information selon laquelle la "quatrième ville du pays est tombée" entre les mains de l’UPC. À ce sujet, la MINUSCA informe l’opinion publique nationale et internationale que l’information n’est pas exacte, puisque les assaillants ont été́ immédiatement repoussés par les Forces de la MINUSCA.



En effet, des éléments armés de l’UPC et anti-Balaka ont attaqué́ la gendarmerie hier mardi à 10 h 30, et les casques bleus se sont immédiatement déployés sur différents points de la ville pour protéger les populations et sécuriser les institutions. Par ailleurs, la MINUSCA souligne sa détermination à assurer la protection de Bambari et de toutes les autres localités du pays comme elle l'a déjà̀ fait à Bossembélé, Yaloké et Mbaiki. Tout en réaffirmant son attachement au respect de la liberté́ de la presse, elle invite les médias à plus de responsabilité́ dans la couverture de la situation actuelle en RCA.