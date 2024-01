Centrafrique : Le Collège de Ouandago dans la détresse

Le Collège de Ouandago, situé à 48 km de Kaga Bandoro, se trouve dans une situation préoccupante. Depuis trois ans, les élèves, du niveau 6e à la 3ème, suivent leurs cours sous des hangars qu'ils ont construits après qu'un vent violent a emporté le toit du bâtiment.



Il est important de rappeler que Kaga-Bandoro est une ville de la République Centrafricaine, chef-lieu de la préfecture de Nana-Grébizi et d'une de ses deux sous-préfectures. Cette région est souvent secouée par des flambées de violence, des attaques et des pillages contre des écoles et des organisations humanitaires, ce qui a déjà amené les acteurs humanitaires à réduire sérieusement leurs activités.