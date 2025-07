Centrafrique : Le Ministre de la Santé appelle à la justice démographique pour chaque citoyen

Des engagements concrets pour une population épanouie

Renforcement de l’accès à la santé sexuelle et reproductive : Le pays vise une couverture de la planification familiale de 50% d'ici 2030 , contre seulement 30% actuellement.

Réduction de la mortalité maternelle et infantile : Le ministère ambitionne de faire baisser le taux de mortalité maternelle, actuellement de 829 décès pour 100 000 naissances vivantes , à moins de 500 d'ici 2030 .

Promotion de la santé des jeunes et adolescents : Des efforts seront faits pour répondre aux défis liés au mariage précoce, qui concerne plus de 40% des filles de moins de 18 ans et limite leur accès à la santé et à l'éducation.

Enregistrement universel des naissances : L'objectif est de réduire le nombre d'enfants de moins de 5 ans sans acte de naissance, qui représente actuellement 33% et les prive de droits fondamentaux.

Mise en place d'un système intégré de données démographiques fiables : Cela permettra l'élaboration de politiques publiques basées sur des évidences et favorisant la justice social

Appel à la mobilisation collective

Placée sous le thème «», cette édition 2025 de la Journée Mondiale de la Population met en lumière les priorités nationales en matière de santé, d’équité et de développement humain durable.Le gouvernement centrafricain, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, s'engage à accélérer ses efforts pour garantir un accès équitable aux services essentiels. Voici les principales actions annoncées :Le Ministre a conclu sa déclaration en soulignant l'importance de la mobilisation collective : « La population est notre première richesse. Il nous appartient de la protéger, de l’éduquer et de l’accompagner vers un avenir meilleur. Aucun Centrafricain ne doit être laissé de côté. »Cette Journée mondiale est une occasion pour toutes les institutions, partenaires techniques et financiers, la société civile et les communautés, de renforcer leur engagement commun pour une République Centrafricaine plus juste, plus inclusive et plus résiliente.