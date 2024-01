Centrafrique : Le gouvernement signe un accord avec l'Alliance des BRICS en vue de la construction d'un nouvel aéroport international

Le point central de cette rencontre était la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement centrafricain, représenté par le ministre des Transports et de l'Aviation civile, Herbert Gotrand Djono-Haba, et le Dr Abdulaziz Alkuwaiter au nom des partenaires saoudiens.



Interrogé par la presse présidentielle à l'issue de cette audience, le Dr Abdulaziz Alkuwaiter, chef du projet Eng Sol Holding, a souligné que cet accord intervient à un moment crucial car l'aéroport représente une porte d'entrée principale pour la République centrafricaine en raison de son enclavement. Ce projet sera réalisé sur un nouveau site grâce aux financements des Emiratis et permettra à la RCA de disposer d'un aéroport répondant aux normes internationales. Il comprendra deux terminaux, six pistes d'atterrissage ainsi que des hôtels cinq étoiles et des centres commerciaux. Les Emiratis vont contribuer au financement du projet à hauteur de 200 millions de dollars.



Le Dr Abdulaziz Alkuwaiter a exprimé sa gratitude envers le Président Touadéra pour sa confiance placée dans ce projet qui aura un impact socio-économique significatif sur la République centrafricaine.



De son côté, Larisa Zelentova a salué la détermination des autorités centrafricaines à collaborer avec les BRICS, qui se sont engagés à mettre en œuvre de nombreux projets en faveur du développement de la République centrafricaine. Outre la construction de ce nouvel aéroport, d'autres projets d'infrastructures tels que l'installation d'un satellite sont également envisagés.



Cette collaboration entre les BRICS et le gouvernement centrafricain témoigne de l'importance accordée au développement des infrastructures en RCA et ouvre de nouvelles perspectives pour le pays. L'aéroport international contribuera à renforcer les liens économiques et sociaux avec le reste du monde, favorisant ainsi le développement global du pays.



Cet accord cadre entre les BRICS et le gouvernement centrafricain représente une étape majeure dans le renforcement des infrastructures en RCA. La construction d'un nouvel aéroport international permettra au pays de bénéficier d'une porte d'entrée moderne conforme aux normes internationales. Cette initiative témoigne également de la volonté commune des BRICS et du gouvernement central africain de travailler ensemble pour promouvoir le développement socio-économique du pays.