Centrafrique : Le ministère russe de la Défense dépêche une mission à Bangui

En Centrafrique, le Président Faustin Archange Touadera s’est entretenu ce 2 septembre 2023, à la cité des Chefs d’Etat de la CEMAC avec une délégation du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, conduite par son vice-ministre le Colonel-général Yanous Bek Evrourov, a annoncé la présidence centrafricaine.



« Le numéro deux du ministère de la Défense russe a salué la volonté et la détermination du Président Faustin Archange Touadera à conduire son pays vers la paix et un réel développement. Il a fait savoir que les discussions entre les deux parties ont également porté sur le renforcement des relations dans le domaine économique », a souligné La Renaissance.



Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué sur son site que « cette audience s'est penchée sur les questions relatives à la coopération militaire et technique entre les deux pays ».



Toujours selon la présidence centrafricaine, le Colonel-général Yanous Bek a livré au sortir de cette audience que la visite de travail de la délégation russe en République Centrafricaine s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions menées entre le Président Faustin Archange Touadera et son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique qui, s’est tenu le 29 juillet 2023 à Saint Petersburg en Russie .



Il faut rappeler que les nouvelles ambitions africaines de Moscou prennent corps avec l’accord de défense signé en 2017 à Sotchi entre le ministre russe des Affaires Etrangères, Sergueï Lavrov, et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra pour livrer des armes à Bangui et former les forces armées centrafricaines (FACA).



« La nouvelle politique étrangère russe adoptée en 2013, revêt d’une stratégie de smart-power pour s’affirmer sur la scène internationale, d’où la Centrafrique est un pays de prédilection pour cette politique russe en Afrique centrale », a souligné dans un rapport le Think-tank panafricain centré sur la paix en Afrique, Thinking Africa.