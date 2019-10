Centrafrique : Paul Kagamé attendu à Bangui

Le président Rwandais, Paul Kagame, effectuera une visite officielle à Bangui, capitale de la République Centrafricaine, le mardi 15 octobre 2019. Visite confirmée par un communiqué gouvernemental, signé par le ministre de la communication, Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain.



Une visite à plusieurs enjeux : le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays – la coopération militaire pour aider la RCA à trouver une solution concertée à la crise militaro-politique et communautaire qui perdure.



Le Rwanda est toujours cité comme un modèle de réconciliation positive et active après le tristement célèbre génocide survenu dans le pays en 1994. Plusieurs missions des citoyens centrafricains (pouvoir politique – organisations de la société civile- communautés religieuses) ont eu lieu au Rwanda pour s’imprégner des stratégies mise en place par les autorités politiques Rwandaises sous l’égide de Paul Kagamé pour reconstruire le pays.



Mais le contexte du génocide rwandais est si différent de la crise centrafricaine. Chaque conflit étant un cas particulier.



Qu’à cela ne tienne, cet exemple rwandais n’est qu’un miroir. La crise centrafricaine, à l’instar de la guerre du Rwanda et le génocide conséquent, a des conséquences structurelles et conjoncturelles, liées à l’histoire sociopolitique.



La République Centrafricaine est l’un des pays du monde a servi de terre d’accueil aux réfugiés rwandais qui ont fui des violences meurtrières de 1994. Certains ont trouvé un autre pays d’accueil pour mieux vivre, d’autres sont retournés au Rwanda tandis que plusieurs sont restés en Centrafrique pour prospérer dans plusieurs domaines dont le commerce.



Des troupes rwandaises ont intégrés les casques bleus de la MINUSCA (Mission des Nations Unies en Centrafrique) dont quelques uns assurent la sécurité du chef de l’état actuel, Faustin Archange Touadera.



La visite de Paul Kagamé le 15 octobre 2019 en Centrafrique sera l’occasion de jeter de nouvelles bases de la coopération entre la RCA et le Rwanda. Cette visite marque la toute première d’un chef d’Etat africain depuis l’accession au pouvoir du Président Faustin Archange Touadera le 30 mars 2016.



Les préparatifs sont enclenchés par la municipalité de Bangui et le ministère de l’urbanisme pour réserver un accueil chaleureux à Paul Kagame.



Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 à Tambwe, est un homme d'État rwandais, président de la République depuis le 17 avril 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000.