Centrafrique : Un Casque bleu camerounais de la Minusca tué par un engin explosif dans le nord-ouest

L'engin explosif, vraisemblablement posé par un groupe armé non étatique (GANE), a provoqué des pertes côté forces armées camerounaises, avec trois blessés et un décès sur le coup.



Cette tragédie souligne une fois de plus les risques encourus par le personnel engagé dans des opérations de maintien de la paix. Ces attaques délibérées visant les forces internationales sont inacceptables et mettent en péril les efforts visant à restaurer la stabilité dans la région.



Il est impératif que toutes les parties concernées condamnent fermement de tels actes terroristes et s'engagent à poursuivre leurs efforts pour assurer un environnement sûr et sécurisé pour toutes les personnes impliquées dans ces opérations critiques.



Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné la mort de ce Casque bleu par engin explosif. Sa Représentante spéciale en RCA et Cheffe de la Minusca, Valentine Rugwabiza, a aussi condamné « l'utilisation d'engins explosifs, qui constitue l'une des menaces les plus fatales à la protection des civils, à l’acheminement de l’aide humanitaire et aux activités des populations dans les zones affectées ».