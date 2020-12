Centrafrique : affluence des électeurs et scrutin dans le calme

Les électeurs ont voté dans le calme ce dimanche 27 décembre en Centrafrique pour les élections présidentielle et législative. La sécurité a été renforcée avec la présence notamment des casques bleus de la MINUSCA.



Le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra, candidat pour un deuxième mandat, a voté dans la matinée à Bangui.



« Nous sommes très émus de voir l’affluence de la population. Les électeurs sont ici pour exprimer leur désir de voter, de choisir ceux qui vont les représenter. C’est très discipliné, calme, mais surtout déterminé », a déclaré la représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Denise Brown. Elle s'est rendue dans plusieurs bureaux de vote de Bangui.



« C’est un grand jour qui s’inscrit dans la longue lutte de démocratisation et du retour à l’ordre constitutionnel », a souligné l'ex-présidente et candidate à la présidentielle Catherine Samba-Panza.



Dans un message audio, l'ancien président François Bozizé a appelé les citoyens à ne pas voter.



Des équipes ont été mises en place par la MINUSCA et l’équipe-pays des Nations Unies en RCA, dans le but de collecter les informations en temps réel sur le déroulement des opérations dans les bureaux de vote afin de les transmettre à l’Autorité Nationale des Elections (ANE), informe la MINUSCA.



80 personnes sont commises à cette tâche. Les informations collectées concernent, entre autres, la disponibilité du matériel électoral et le dispositif sécuritaires, ce afin de permettre à l’ANE, au besoin, de prendre en urgence les mesures correctives.



Sur 127 démembrements de l’Autorité nationale des élections (ANE) à travers la RCA, 119 continuent à distribuer les cartes d’électeur jusqu’à ce jour. En outre, sur 3523 centres de distribution localisés en RCA correspondant au nombre de centres de vote, 3285 soit 93,24 %, procèdent à la distribution de cartes aux électeurs. Dans ces 3285 centres ouverts, la mobilisation des électeurs demeure forte.