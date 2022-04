Centrafrique : d'ex-combattants restituent leurs armes

Une soixantaine d’armes de guerre dont des kalachnikovs, pistolets, des minutions, des grenades, et bien d’autres effets militaires ont été restitués volontairement, le 9 avril 2022, par des ex-combattants, informe la MINUSCA.



Résultats obtenus grâce à une sensibilisation faite par le bureau régional de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) avec l’appui logistique et technique de la Section DDR de la MINUSCA.



Cette initiative confirme l’engagement de la population de la sous-préfecture de Gambo, dans le Haut-Mbomou à soutenir le processus de Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement du gouvernement de la République centrafricaine.