Centrafrique : des affrontements à Bangui, le président appelle au calme

Des affrontements entre hommes armés ont éclaté depuis 48 heures dans plusieurs quartiers du 3ème arrondissement de Bangui qui constituent le bloc PK5 (Issongo, Bea Rex, Kokolo I, II, III, IV, Guida, Foulbé).



Le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a fait part jeudi de sa stupéfaction suite aux incidents, dans un message posté sur sa page Facebook.



"Il s'agit d'un affrontement sanglant entre détenteurs illégaux d'armes, ayant fait des morts et des blessés, jusqu'à l'incendie du marché Mamadou Mbaiki, un des poumons économiques de notre pays", a déclaré le président.



Ce jeudi matin, des flammes se sont déclenchées au marché, se propageant à plusieurs commerces. Les services de secours et de sécurité ont été rapidement dépêchés sur les lieux.



Le chef de l'Etat appelle les habitants de ce secteur et les parties en conflit à "une vive collaboration avec les services de secours et de sécurité, et à entreprendre la voie du dialogue."



Le bilan des affrontements n'a pas été communiqué.