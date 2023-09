Centrafrique : des effets militaires saisis au domicile de l'ancien président de la transition Alexandre N'Guendet

« C’est un nombre important de matériel de guerre. Sur les images publiées sur la page Facebook officielle de l’Assemblée nationale, on peut identifier des RPG 7, des AK 47, des gilets pare-balles, des munitions, des caissettes de munitions, d’imprimante, de caméra et un lot de documents », a rapporté samedi 23 septembre 2023, la radio Ndeke Luka de la RCA.



« Selon la publication du Parlement, le président de l’Assemblée nationale s’est indigné de cette découverte, évoquant une responsabilité des patriotes tout en précisant que la protection de l’intégrité territoriale est une question patriotique que tout le monde doit prôner », a indiqué cette radio.



Il faut rappeler que le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Bangui avait annoncé en juin dernier, l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l’ancien président de la Transition en Centrafrique Ferdinand-Alexandre N'Guendet.



« Le procureur près le tribunal de Grande instance de Bangui a constaté depuis ces derniers temps, qu'un groupe de personnes se présentant comme membres actifs d'une organisation criminelle dénommée Collectif des officiers libres des forces armées Centrafricains (Cofac), est à l'origine de multiples déclarations manifestement subversives sur les réseaux sociaux tendant à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la paix dans la ville de Bangui », avait annoncé le procureur.