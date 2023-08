Centrafrique : l’ancien président du Conseil national de transition, Ferdinand Alexandre Nguendet, condamné à 5 ans de prison par contumace

« Dans un verdict rendu public, le 4 août 2023, par le tribunal de grande instance de Bangui, Ferdinand Alexandre Nguendet et Charly Rodrigue Kokama ont été condamnés à 5 ans de prison par contumace », a rapporté dans un article jeudi 10 aout, Radio Ndeke Luka de la RCA.



Selon le verdict du tribunal de grande instance de Bangui qui avait ouvert en juin dernier une information judiciaire, l’ancien président du Conseil national de transition, Ferdinand Alexandre Nguendet et Rodrigue Charly Mokounambi Kokama « ont été jugés pour appel à l’insurrection armée et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ».



La Radio Ndeke Luka a expliqué que dans une vidéo, datée du 18 mai 2023 et relayée sur les réseaux sociaux, le nommé Rodrigue Charly Mokounambi Kokama , se présentant comme le porte-parole d’une organisation dénommée "Collectif des officiers libres des Forces armées centrafricaines (Cofac)", a appelé les forces vives de la Nation à une insurrection populaire contre les pouvoirs publics et à renverser le régime en place.



« Ferdinand Alexandre Nguendet, lui, avait appelé l’armée nationale à renverser les institutions républicaines, dans une déclaration audio publiée, le 1er juin 2023. Un appel dénoncé par le collectif des officiers généraux de l’armée centrafricaine dans un communiqué », a rapporté ce média.



« Selon ces officiers de l’armée, qui ont déposé plainte contre Ferdinand Alexandre Nguendet et Rodrigue Charly Mokounambi Kokama, ces déclarations sont une grande menace pour l’intégrité territoriale et pour les institutions centrafricaines. A ce titre, la justice les a condamnés à 5 ans de prison et les enjoint à verser une amende de 5 millions de francs CFA », a conclu la Radio Ndeke Luka ajoutant que si le procès s’est tenu par contumace, un mandat d’arrêt est décerné par le parquet de Bangui contre les prévenus.



Pour rappel, Alexandre N'Guendet a été président de la transition en Centrafrique de 2013 à 2016 à la suite de la démission de Michel Djotodia.