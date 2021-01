Centrafrique : la ville de Bangassou sous "contrôle total" des forces de l'ONU

La ville de Bangassou est sous contrôle total de la MINUSCA, suite à l’ultimatum lancé vendredi par la Force de la Mission aux groupes armés. Les rebelles ont abandonné les positions qu’ils occupaient et fui la ville dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.



Au milieu de la semaine, des casques bleus supplémentaires en provenance de Bria sont arrivés à Bangassou pour renforcer le dispositif en place et lancer une opération destinée à restaurer l’ordre et l’autorité effective de l’Etat dans la ville, et protéger la population civile. Les casques bleus ont intensifié les patrouilles dans la ville et contrôlent à présent tous les principaux axes. La base des FACA et la brigade de gendarmerie sont également sous contrôle de la Force.



La MINUSCA précise qu'elle continuera à travailler avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour qu’elles réoccupent les bâtiments administratifs et les bases, et reprennent leurs fonctions.



Les habitants qui avaient fui Bangassou après l’attaque du 3 janvier ont commencé à revenir dans la ville. La MINUSCA se dit résolument engagée à protéger la population et les autorités locales, dans le cadre de son mandat, par le maintien de cette posture proactive et robuste adoptée par les casques bleus.



La Force de la MINUSCA "reste en alerte pour prévenir toute action des groupes armés visant la population civile, l’autorité de l’Etat et les casques bleus ou le retour des rebelles dans la ville".