Centrafrique : le chef de l’État donne son premier cours de l’année à l’université

Le président centrafricain, le Pr Faustin Archange Touadera continue de dispenser des cours de mathématiques à l'Université de Bangui, six ans après son élection à la magistrature suprême de la RCA.



Jugé très proche de la jeunesse, le chef de l'Etat a donné son premier cours de l'année académique 2021-2022 à l'université de Bangui, le mardi 8 février 2022, rapporte la Présidence. Interrogé par la presse, le président Touadera a promis d’être présent en classe, au moins une fois par semaine, en dépit de ses lourdes charges.



Les étudiants de Licence 3 et de Master 1 en mathématiques de l'Université de Bangui sont fiers d'avoir parmi leurs professeurs, l'enseignant chercheur et professeur, Faustin Archange Touadera, a déclaré l'un d'eux à la presse.