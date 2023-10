Centrafrique : le président Touadera participe au nettoyage d’une école à Bangui

En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024, le président de la République de Centrafrique, le Pr Faustin Archange Touadera a participé dans la matinée du 30 septembre 2023, au nettoyage de l’école Saint Jean de Bruxelles, située dans le 2ème arrondissement de Bangui.



Ont également participé à cette activité, aux côtés du président de la République centrafricaine, le Premier ministre Félix Moloua, quelques membres de son gouvernement, les autorités locales et la population environnante. On a par ailleurs noté la participation des éléments du bataillon des Sapeurs-pompiers de la RCA, et des Forces spéciales du Rwanda.



En prenant part aux travaux de désherbage et de nettoyage de l’enceinte de cet établissement scolaire, le président Touadera veut non seulement montrer le bon exemple, mais aussi contribuer à la création d’un cadre propice d’apprentissage au profit des apprenants de la République centrafricaine.



Le président de la République, Faustin Archange Touadera a félicité la population de la ville de Bangui, et celle de l’intérieur du pays qui, s’est mobilisée pour le nettoyage des établissements scolaires de leurs localités respectives, à quelques jours de la rentrée des classes.



En constatant l’état avancé de délabrement de certaines salles de classes et le manque des tables bancs, le chef de l’État a instruit le Premier ministre d’engager dans un bref délai, des actions pour y remédier.



Il n’a pas manqué de demander à tous les Centrafricains de s’adonner à cette activité citoyenne, en consacrant deux heures de leur temps, chaque samedi, au désherbage de leur entourage et au curage des caniveaux.