Centrafrique : le président Touadera reçu une délégation tchadienne

Le président centrafricain Pr. Faustin Archange Touadera, a reçu en audience ce 27 décembre 2021, au Palais de la Renaissance, une délégation tchadienne conduite par le ministre en charge de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim.



Le ministre tchadien est porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.



L’envoyé spécial du président tchadien a affirmé que ce message concerne la sécurité frontalière et le renforcement des relations bilatérales entre la République du Tchad et la République Centrafricaine.



Interrogé par la presse, le ministre Daoud Yaya Brahim a indiqué que les discussions ont aussi porté sur la mise en œuvre de la dernière Commission mixte centrafricano-tchadienne, notamment l’ouverture des deux frontières pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre ces deux pays de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).