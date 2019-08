Centrafrique : lourdes peines de prison pour d'ex-rebelles

En Centrafrique, six ex-combattants d'un groupe armé ont écopé de lourdes peines d'emprisonnement mardi et mercredi lors de la session criminelle 2019 organisée par la Cour d'appel de la ville de Bouar, à l'Ouest du pays, rapporte l'Agence de presse Xinhua.



Les condamnés sont des ex-éléments du Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) dans la ville centrafricaine de Ngaoundaye (extrême nord-ouest).



D'après Xinhua, leurs peines varient entre dix et quinze ans pour association de malfaiteurs et détentions illégales d'armes et munitions de guerre, a indiqué mercredi le président de la Cour, Aimé Pascal Delimo.



M. Delimo a aussi fait mention de la confiscation des armes saisies au profit de l'Etat centrafricain.



La défense des condamnés dispose de trois jours, suivant la procédure, pour pourvoi en cassation.