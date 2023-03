Centrafrique : neuf ressortissants chinois tués dans une attaque près de Bambari

Les membres de l'équipe gouvernementale étaient composés de ministres de la défense nationale et de la reconstruction de l'armée, de l'intérieur et de la sécurité publique, des mines et de la géologie et du secrétariat général du gouvernement. Cette visite avait pour objectif de présenter la compassion de la nation et du Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadera, aux deux blessés chinois, l'un d'eux étant encore au bloc opératoire en train de subir une opération d'extraction des balles logées dans son corps.



L'équipe gouvernementale s'est ensuite rendue à la morgue de l'hôpital de l'Amitié pour voir les neuf corps des victimes qui ont été ramenés à Bangui grâce au soutien des forces alliées de la Russie. Le Premier ministre a condamné fermement et énergiquement l'attaque terroriste et a rassuré l'ambassadeur de la République de Chine en Centrafrique que le gouvernement fera tout pour traquer les auteurs de cet acte criminel afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il a également présenté les sincères condoléances de la République à l'ambassadeur et au peuple chinois.



Les victimes travaillaient pour la Gold Cost Group, qui avait obtenu un permis d'exploitation du site de Chingbolo, non loin de Bambari, dans la Ouaka. Cette attaque menée par les éléments de la coalition des patriotes pour le changement CPC de François Yangouvanda Bozizé a coûté la vie à neuf personnes et a blessé deux autres, qui sont actuellement en convalescence.



Le Premier ministre a également souligné que des mesures de sécurité drastiques et rigoureuses sont prises pour garantir la sécurité de tous les investisseurs qui ont la République centrafricaine dans leur cœur et qui viennent aider à exploiter ses ressources naturelles.